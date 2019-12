O Monterrey sagrou-se este domingo campeão do torneio de Abertura do México. O clube que conta no plantel com Funes Mori e Urretaviscaya, ex-Benfica, e Miguel Layún, ex-jogador do FC Porto, conquistou o troféu ao derrotar o América, nas grandes penalidades.

Depois da vitória por 2-1 na primeira mão, os Rayados de Monterrey perderam por 2-1 o encontro no tempo regulamentar, colocando a eliminatória empatada 3-3. No Estádio Azteca completamente lotado, o jogo foi então decidido nas grandes penalidades, com uma vitória de 4-2 para o Monterrey.

Funes Mori, que já tinha marcado o único golo dos Rayados no tempo regulamentar [e também na primeira mão], bateu também uma das grandes penalidades que deram a vitória ao Monterrey. Miguel Layún também foi titular.

Depois do terceiro lugar no Mundial de Clubes, o Monterrey conquista assim o título no México.

