O Milan venceu este sábado na receção à Lazio (2-0) e saltou para os lugares dão acesso à Liga dos Campeões no campeonato italiano, à condição.

No San Siro, a tarde não começou da melhor forma para os rossoneri, que aos 11 minutos perderam Rafael Leão devido a problemas físicos. Após uma arrancada no corredor esquerdo, o internacional português sentiu dores na zona da virilha, conversou com Stefano Pioli e foi mesmo substituído por Saelemaekers.

Logo de seguida, a formação de Roma facilitou na saída de bola, Giroud assistiu Bennacer e o médio argelino rematou de forma acrobática para inaugurar o marcador (17m).

O segundo golo foi uma autêntica obra de arte. Em cima da meia hora de jogo, Theo Hernández arrancou com a bola na grande área rossonera, correu vários metros e, à entrada da área contrária, rematou em força com a bota esquerda para assinar um golaço.

Esta vitória permite ao Milan regressar aos triunfos depois de dois empates consecutivos e subir ao quarto lugar, com 61 pontos, mais um do que o Inter, quinto classificado, que nesta 34.ª jornada visita a Roma de José Mourinho (sétima, com 58 pontos).

Já a Lazio, continua no segundo posto, com 64 pontos, mas pode ser ultrapassada nesta ronda pela Juventus, que ocupa a terceira posição e tem apenas menos um ponto.