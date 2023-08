O Milan arrancou o campeonato italiano com uma vitória no reduto do Bolonha, esta segunda-feira, por 2-0.

Os rossoneri, que contaram com Rafael Leão durante toda a partida, chegaram à vantagem por Olivier Giroud aos 11 minutos. O segundo golo foi apontado pelo reforço Christian Pulisic, 10 minutos depois, através de um belo remate de fora da área.

Também esta segunda-feira, noutro jogo da primeira jornada da Serie A, o Torino recebeu e empatou a zero com o Cagliari.

