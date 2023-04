A Roma venceu este sábado o Torino fora de casa, por 1-0, graças a um golo de penálti de Paulo Dybala.

O argentino voltou a ser o jogador em destaque na formação romana e atingiu um recorde: chegou aos 15 golos, aos quais acrescenta ainda mais oito assistências, em 25 jogos, tornando-se o jogador mais influente da história da Roma no primeiro ano no clube.

Mourinho surpreendeu no onze inicial ao deixar Taamy Abraham no banco, mas a alteração correu bem e a Roma adiantou-se muito cedo no marcador. Perr Schuurs jogou a bola com a mão dentro da área, após jogada de Zelewski, e cometeu o penálti, que Dybala converteu.

Um golo que o argentino dedicou à mãe, que este sábado cumpre mais um aniversário, mostrando uma t-shirt branca com uma inscrição: «Feliz cumple, ma», podia ler-se.

Até ao final do jogo, a Roma conseguiu manter sempre o jogo muito morno e evitar passar por grandes sustos. Com uma exceção: no início da segunda parte, um cabeceamento de Miranchuk levava selo de golo, mas Rui Patrício voou para o evitar.

Com este triunfo, a Roma ultrapassou o Milan e subiu ao terceiro lugar, regressando a lugar de Liga dos Campeões.