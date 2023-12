Apesar dos três empates nas últimas jornadas, diante de adversários que lutam pelos lugares cimeiros da Premier League – Chelsea, Liverpool e Tottenham –, Pep Guardiola continua a acreditar que o Manchester City vai conquistar a Premier League pela quarta temporada consecutiva.

«A minha sensação hoje é que vamos vencer a Premier League», disse o técnico catalão em conferência de imprensa.

«Se jogarmos no nível que mostrámos contra o Liverpool e o Tottenham, vamos vencer novamente. As pessoas já não acreditam depois de três empates, mas sentimos que vamos fazê-lo novamente, sabendo que não é fácil porque nenhuma equipa o conseguiu ainda [ganhar quatro Premier League consecutivas]», prosseguiu.

«A dificuldade existe e existiu na temporada passada, mas, se me perguntarem hoje o que estou a sentir, vamos fazê-lo de novo», finalizou.

O Manchester City está na terceira posição da Premier League, com 30 pontos, menos um do que o Liverpool, que é segundo. O Arsenal lidera com 33 pontos.