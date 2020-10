Leeds-Manchester City, Marcelo Bielsa-Pep Guardiola.

É no Elland Road que se joga um dos duelos mais esperados deste fim de semana futebolístico, e o mesmo já começou a mexer esta sexta-feira fora das quatro linhas.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Guardiola deixou rasgados elogios a Bielsa, técnico da equipa recém-promovida à Premier League.

«Acho que ele é provavelmente a pessoa que mais admiro no futebol, como treinador e pessoa. Acho que é o técnico mais autêntico na maneira como lidera as suas equipas, é único. Principalmente o seu comportamento como pessoa fora do campo», confessou o timoneiro dos citizens, citado pela imprensa britânica.