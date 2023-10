O médio Bruno Guimarães renovou contrato com o Newcastle por cinco épocas, até 2028, segundo informa hoje o clube.

O internacional brasileiro, de 25 anos, tem sido uma unidade crucial no meio-campo do Newcastle. Esteve em destaque, por exemplo, na goleada imposta ao Paris Saint-Germain (4-1) em jogo da Liga dos Campeões, na passada quarta-feira.

O Newcastle contratou Bruno Guimarães em janeiro de 2022, por uma verba de 50,1 milhões de euros (oito milhões de bónus incluídos) num acordo com os franceses do Lyon, que o tinham contratado em 2019/20 ao Athletico Paranaense.

«Estou muito feliz. Os adeptos fazem-me sentir em casa desde o primeiro dia e sinto-me amado na minha vida», disse o jogador, citado pelo clube.

