O Liverpool e o Chelsea garantiram, este domingo, a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA da próxima temporada, num final em grande para a equipa de Jürgen Klopp e com algum rótulo de dramatismo para os londrinos, que perderam com o Aston Villa e acabaram por beneficiar do desaire caseiro do Leicester ante o Tottenham, na 38.ª e última jornada da Premier League.

Com o futebolista português Diogo Jota no banco de suplentes, o Liverpool construiu a vitória com dois golos do senegalês Sadio Mané, aos 36 e aos 74 minutos, num resultado que proporcionou um final soberbo para os reds, com cinco vitórias seguidas nas últimas jornadas.

Fruto da derrota do Chelsea, o Liverpool, que até teve o apuramento para as provas europeias em causa, subiu mais um lugar e terminou em terceiro, com 69 pontos somados. Jota entrou em tempo de compensação para os instantes finais, aos 90+2’.

O resumo do Liverpool-Crystal Palace:

O jogo em Anfield ficou marcado ainda por uma guarda de honra ao médio Georginio Wijnaldum, a soar a despedida do jogador que está em fim de contrato.

O Chelsea, que chegou a estar virtualmente fora dos quatro primeiros lugares ao longo do jogo, suspirou de alívio no final. Perdeu por 2-1 no Villa Park, acabou reduzido a dez, mas garantiu mesmo a Liga dos Campeões, com 67 pontos e o quarto lugar. Bertrand Traoré (43m) e El-Ghazi (52m) adiantaram a equipa da casa, tendo Chillwell marcado para os blues (70m), que viram ainda Azpilicueta ser expulso com vermelho direto aos 89 minutos.

O Leicester partiu em quinto lugar para a jornada e não tirou dividendos da derrota do Chelsea: desperdiçou duas vantagens e perdeu por 4-2 em casa com o Tottenham, equipa que também precisava do resultado e que assim segurou o sétimo lugar, de acesso ao play-off da Liga Conferência Europa da UEFA, com 62 pontos. O Leicester acabou com 66, no quinto lugar, indo para a Liga Europa, tal como o West Ham, que acabou em sexto com 65 pontos, fruto do triunfo caseiro por 3-0 ante o Southampton.

No King Power, Vardy (18m e 52m) marcou para o Leicester, que teve Ricardo Pereira em campo a partir dos 62 minutos. Já o Tottenham marcou por Kane (41m), um autogolo de Schmeichel (76m) e num bis de Gareth Bale (87m e 90+6m).

Já no Estádio Olímpico de Londres, um bis de Fornals (30m e 33m) e um golo de Rice (86m) permitiram ao West Ham segurar a sexta posição.

No fundo, a grande alteração acabou por ser entre o Liverpool e o Chelsea, nos terceiro e quarto lugares. O Arsenal, que ainda tinha aspirações, falha a Europa: ficou em oitavo, com 61 pontos, depois da vitória caseira ante o Brighton, por 2-0: Nicolas Pepé bisou (49m e 60m).

Nota ainda para o triunfo do Leeds na receção ao WBA, por 3-1, com um dos golos do triunfo da equipa da casa apontado pelo ex-Benfica Rodrigo. O Newcastle venceu na deslocação ao Fulham e o Sheffield United venceu o Burnley, por 1-0.