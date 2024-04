Novak Djokovic e Jude Bellingham foram dois dos atletas distinguidos, esta segunda-feira, na cerimónia dos prémios Laureus, que decorreu em Madrid.

O tenista sérvio, líder do ranking ATP, arrecadou o troféu de «Desportista masculino do ano» e igualou assim o recorde de Roger Federer, em número de prémios Laureus na carreira, com cinco.

Para conquistar este galardão, Djokovic teve de bater a concorrência do piloto Max Verstappen, dos futebolistas Lionel Messi e Erling Haaland, do recordista de salto com vara, Mondo Duplantis e do velocista Noah Lyles.

🏆 Novak Djokovic is the 2024 Laureus World Sportsman of the Year.

Last year, he won titles at the Australian Open, French Open and US Open to reach a stunning career tally of 24 Grand Slam singles triumphs. #Laureus24 pic.twitter.com/9JUOnybShC — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

Quanto a Jude Bellingham levou para casa o prémio de «Revelação do ano», que tal como as restantes distinções, foi escolhido por 69 grandes desportistas internacionais de todos os tempos.

From one Laureus Award winner to another…

A Real moment. 🤍#Laureus24 pic.twitter.com/50hXFUBRWQ — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

Destaque também para Aitana Bonmatí, que conquistou o troféu de «Desportista feminina do ano». A jogadora do Barcelona ganhou tudo o que havia para ganhar esta temporada e inclusive tornou-se na primeira futebolista, masculina ou feminina, a ser no mesmo ano, campeã nacional com o Barcelona, campeã do mundo por Espanha, vencedora da Liga dos Campeões e a ganhar a Bola de Ouro.

Quanto aos restantes vencedores, Simone Biles, ginasta norte-americana, recebeu o troféu de «Regresso do ano» e a holandesa Diede De Groot conquistou o prémio de «Desportista paralímpica do ano».

Já a «skater» australiana Arisa Trew, de apenas 14 anos, foi distinguida como «Melhor do ano em desportos de ação» e a Fundação Rafael Nadal arrecadou o troféu «Desporto para o bem».

Por fim, a seleção espanhola de futebol feminino conquistou o prémio de «Equipa do ano», depois de ter sido campeã do mundo, em agosto de 2023, na Austrália.