Depois de ter deixado o PSG no fim da época passada, Christophe Galtier foi anunciado como novo treinador do Al Duhail, equipa na qual joga o português Rúben Semedo.



O clube qatari não revelou a duração do vínculo do técnico francês, referindo apenas que este é o sucessor de Hernán Crespo. O argentino estava no clube de Doha desde a época 2021/22.



Esta não será, de resto, a primeira experiência do gaulês fora de França. Galtier passou pelo Aris, Al Ain e Portsmouth enquanto adjunto, além de ter trabalhado como treinador no Saint-Étienne, Lille, Nice e PSG.