O futebolista internacional brasileiro Philippe Coutinho é reforço do Al-Duhail, do Qatar, por empréstimo dos ingleses do Aston Villa, por uma temporada.

«Como parte dos esforços do clube para fortalecer a equipa principal de futebol, o Al Duhail conseguiu contratar os serviços do astro brasileiro e do Aston Villa, Philippe Coutinho, por empréstimo de uma temporada. O jogador assinou ao lado do Sr. Khalifa Khamis, vice-presidente do Al Duhail», refere o emblema do Qatar, em comunicado, na tarde desta sexta-feira.

«O Aston Villa pode confirmar que Philippe Coutinho completou um empréstimo de uma temporada ao Al Duhail», refere, por sua vez, o emblema de Birmingham.

Coutinho, de 31 anos, formado no Vasco, onde subiu a sénior, chega ao Qatar depois de uma carreira marcada por passagens no Inter de Milão, Espanhol, Liverpool, Barcelona e Bayern Munique.