O Casa Pia oficializou, esta quinta-feira, a transferência de Saviour Godwin para o Al-Akhdoud, confirmando assim a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O internacional nigeriano deixa assim a Liga portuguesa para representar o Al-Akhdoud, recém-promovido ao primeiro escalão do futebol saudita. Os gansos não revelaram o valor que vão receber pela transferência do extremo.



Desde 2020 no Casa Pia, Godwin despede-se com 24 golos em 102 jogos.



Significa muito. Desde o primeiro dia que cheguei ao Casa Pia, o clube recebeu-me muito bem, foi como família. Honestamente, neste clube ganhei muito, melhorei como pessoa e como profissional.

O clube deu-me muito e fico feliz por poder pertencer a esta família, porque para mim o Casa Pia é mais do que um clube de futebol, é uma família e eu fico mesmo agradecido por isso! Eu vou acompanhá-los, eles merecem isso!, referiu o jogador de 27 anos.