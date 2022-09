O avançado do Casa Pia, Saviour Godwin, foi chamado por José Peseiro à seleção da Nigéria.

O jogador de 26 anos não constava na lista inicial mas acabou por ser mas chamado para colmatar as várias lesões que afetaram as super águias.

Internacional pelas seleções jovens, Godwin terá assim a oportunidade de estrear-se pela seleção principal, no duelo particular com a Argélia, agendado para 27 de setembro.

A seleção nigeriana tem encontro marcado contra Portugal, no dia 17 de novembro, no último encontro de preparação antes do início do Campeonato do Mundo, no Qatar.