Sergio Ramos anunciou em conferência de imprensa a sua saída do Real Madrid. O assunto apanhou muitos de surpresa, visto que jogador e clube estavam ligados há 16 temporadas, com muitos sucessos pelo meio.

O tema não tardou a tornar-se destaque em todo o mundo, enchendo as redes sociais e chegando às capas de vários jornais internacionais. A capa de maior destaque foi a do jornal espanhol Marca, que usou uma versão diferente da fotografia do golo do defesa na final da Liga dos Campeões de 2014, no Estádio da Luz, frente ao Atlético de Madrid.

Nessa fotografia, editada pelo jornal, o agora ex-jogador do Real Madrid foi apagado da cena do golo, sendo a imagem acompanhada pela frase «o vazio que deixa».

Sergio Ramos chegou ao Real Madrid em 2005, contratado ao Sevilha. Certamente será um dos jogadores mais cobiçados neste mercado de verão.