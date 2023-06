Eden Hazard fez apenas 76 jogos e sete golos nos quatro anos que esteve no Real Madrid, e por isso é seguro dizer que não terá deixado grandes saudades aos adeptos merengues.

Ora, a avaliar pelas mais recentes declarações do internacional belga, essas saudades ainda não diminuir mais. Questionado sobre o futuro, Hazard garantiu que se sente preparado para prosseguir a carreira, até porque... descansou nos últimos três anos.

«É certo que nos últimos dias li muitas coisas sobre mim. E muitos disparates. Ir para o Molenbeek para jogar com o meu irmão? Não sei se é uma estupidez, veremos. Sei que não estou a dar as respostas que esperam porque, sinceramente, eu próprio ainda não as tenho», disse, citado pela Marca.

«Dito isto, posso assegurar que continuo a ser capaz de ser futebolista profissional, o meu corpo aguenta. Até porque descansei nos últimos três anos», acrescentou.

Ainda assim, Hazard não descarta terminar já a carreira: «Honestamente ainda não sei. Depois destes três anos complicado só quero passar tempo com a minha família e ir de férias com toda a gente.»