Kylian Mbappé quebrou o silêncio depois de ter renovado com o Paris Saint-Germain até 2025, numa publicação onde explica a sua opção, mas em que também deixa palavras de agradecimento ao Real Madrid, garantindo que vai torcer pelos merengues na final da Liga dos Campeões que vai disputar-se na próxima semana em Paris.

«Desde pequenino, em vez de sonhar com a vida, preferi viver o sonho. É uma escolha, um princípio, um privilégio. Desde pequenino que tentei progredir, de desafio em desafio. Desde pequenino construí um caminho para cima, tendo sempre em respeito as linhas de conduta. Desde pequenino que estou animado pela mesma paixão e pela mesma ambição», começou por escrever o avançado francês.

Logo depois, Mbappé dá conta do último passo do seu sonho. «Hoje queria anunciar-vos que decidi prolongar o meu contrato com o PSG. Tenho a convicção que aqui posso continuar a crescer no seio de um clube que tem todos os meios para alcançar os seus objetivos», acrescentou.

A parte final da mensagem é dedicada ao Real Madrid. «Quero sinceramente agradecer ao Real Madrid e ao seu presidente Florentino Pérez. Reconheço que é um privilégio ser desejado por uma instituição assim. Entendo a deceção, está à altura das minhas dúvidas. Serei o primeiro adepto na final da Liga dos Campeões, em Paris, na minha casa. Estou muito feliz por poder continuar a progredir em França, no país que me viu nascer, crescer e onde me realizei», atirou ainda.