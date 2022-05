O PSG anunciou esta noite que chegou a acordo com Mbappé para a renovação de contrato, até 2025.

Minutos antes da receção ao Metz, que fecha a Ligue 1 desta temporada, o internacional francês subiu ao relvado ao lado do dono dos parisienses, Nasser Al-Khelafi, e juntos deram a notícia aos adeptos presentes no estádio, enquanto o jogador envergava uma camisola a dizer 2025.

«Estou muito feliz por ficar em Paris, a minha cidade, sempre disse que era a minha casa. Quero continuar a ganhar troféus com todos vocês», disse o jogador de 23 anos, citado pela imprensa gaulesa.

A história de Mbappé com o Paris Saint-Germain começou em 2027, e desde então Mbappé já marcou 168 golos (em 216 jogos) e conquistou 11 títulos.

Nos últimos meses, com o aproximar do final de contrato, começaram os rumores de que Mbappé cumpriria o sonho de ingressar no Real Madrid, mas tal não se confirma. Por este acordo, diga-se, a imprensa de França avança que os parisienses vão pagar cerca de 500 milhões de euros no total ao jogador.