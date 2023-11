A Real Sociedad teve um gesto especial, este domingo, para com os adeptos que costumam ficar na bancada para a qual os adeptos do Benfica atiraram tochas, no recente encontro entre os dois clubes, na Liga dos Campeões.

Foi no final do período de aquecimento, ante do jogo com o Sevilha, para a liga espanhola. Todo o plantel correu para essa zona do campo para oferecer aos adeptos diversas camisolas de jogo, uma de cada jogador.

O clube já tinha mostrado a sua preocupação depois dos incidentes provocados pelos adeptos benfiquistas, tendo o presidente da Real Sociedad contactado os adeptos afetados por telefone.

Por causa dos incidentes causados pelos adeptos em San Sebastian, o Benfica está impedido de vender bilhetes aos seus adeptos para o jogo na Áustria, com o Salzburgo, na última jornada da fase de grupos da prova, e foi multado pela UEFA em cerca de 30 mil euros.