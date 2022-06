A Roma de José Mourinho vai voltar a emprestar Bryan Reynolds: depois de ter rodado no Kortrijk, o jogador de 20 anos vai continuar no futebol belga, desta feita ao serviço do Westerlo.

Em comunicado, o clube italiano informa que fica com uma opção de interromper o empréstimo (que tem a duração de uma época) do lateral-direito que já é internacional pela seleção dos Estados Unidos da América.

Bryan Reynolds, refira-se, foi contratado pelo FC Dallas em 2021, mas ainda só fez oito jogos pela equipa principal dos giallorossi.