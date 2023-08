Bernardo Silva, Rúben Dias e Kevin De Bruyne não integram a lista de convocados do Manchester City para o jogo com o Sevilha a contar para a Supertaça Europeia.

O defesa-central português já tinha falhado o último encontro, diante do Burnley, devido a uma contusão, enquanto o médio belga teve de ser substituído nessa partida ainda na primeira parte, devido a problemas físicos. Já Bernardo, de acordo com a imprensa inglesa, sentiu algumas dores no final do último jogo.

A Supertaça Europeia, que opõe o vencedor da Liga dos Campeões ao vencedor da Liga Europa, está marcada para as 20h00 desta quarta-feira, em Atenas.