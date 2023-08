Depois da derrota na Supertaça Inglesa, o Manchester City abriu a edição de 2023/24 da Premier League com um triunfo convincente sobre o Burnley, em Turf Moor, por 3-0.

Com Bernardo Silva de início e Rúben Dias de fora por lesão, a figura do jogo acabou por ser o suspeito do costume. Melhor marcador da edição passada do campeonato inglês, Erling Haaland só precisou de cerca de três minutos para faturar.

Depois de um cruzamento de Kevin de Bruyne, Rodri devolveu a bola ao segundo poste e o avançado norueguês finalizou com simplicidade.

O segundo chegou só aos 36 minutos, já depois de De Bruyne ter sido substituído por lesão e de um adepto ser expulso do estádio por atingir Rico Lewis com um isqueiro. Contudo, a autoria do golo foi a mesma: Haaland.

Depois de um trabalho de Álvarez na área, Haaland, novamente ao primeiro toque, fuzilou a baliza de James Trafford.

À entrada para o último quarto de hora, Rodri aproveitou alguma confusão na área do Burnley para encostar para o 3-0.

Até ao final, houve tempo para Pep Guardiola estrear Josko Gvardiol (80m) e ainda para a expulsão de Zaroury (90+4m), após uma entrada violenta sobre Kyle Walker.

O Manchester City passa diretamente para a liderança isolada da Premier League, com três pontos, enquanto o Burnley, recém-promovido que é comandado por Vincent Kompany, antiga lenda dos citizens, entra na Premier League com o «pé esquerdo».