Ruslan Lisakovich, internacional sub-21 da Bielorússia, defrontou a seleção portuguesa na última sexta-feira em Barcelos e terá sido agredido após o jogo, quando saiu do hotel com um colega de equipa.

«Depois do jogo regressámos ao hotel já era de noite, o Lisakovich e um colega quiseram ir dar uma volta antes de ir para a cama. Na rua foram abordados por dois desconhecidos que insistiram que eles comprassem algo. A conversa acabou com um deles a atirar o Ruslan ao chão, que bateu com a cabeça no passeio e perdeu a consciência. Foram testemunhas que chamaram a ambulância e a polícia. O Lisakovich foi para o hospital e meia-hora depois chegaram os membros da seleção. Segundo os testemunhos, os nossos jogadores não foram agressivos e não existiam sinais de embriaguez, tal como foi documentado no relatório médico, nem foram apresentadas queixas», explicou o selecionador Sergei Yasinsky ao site oficial da federação da Bielorrússia.

Lisakovich, do Dynamo Makhachkala, está internado em Portugal desde a última sexta-feira, na companhia de um responsável da federação bielorrussa.

O médio de 21 anos, refira-se, foi titular na derrota da Bielorrúsia (6-1) com os sub-21 portugueses.