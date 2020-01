Não é absolutamente uma consequência associar as prestações individuais do português João Félix e do argentino Lionel Messi no Barcelona-Atlético de Madrid de quinta-feira, nas meias-finais da Supertaça espanhola. Porém, a análise estatística não engana: entre duas das figuras maiores de cada plantel, foi do jogador dos catalães a dar um contributo (muito) maior para que a sua equipa ganhasse.

De acordo com as estatísticas elaboradas pelo SofaScore para o Maisfutebol, através de dados da Opta, Messi fez tudo mais que João Félix, num jogo marcado, fora do jogo jogado, pelos ânimos mais quentes entre ambos, com um encostar de cabeças.

Messi deu quatro vezes mais toques na bola que Félix (106 para 26), um golo, cinco remates para nenhum do português, 11 dribles para dois do jogador do Atlético. Nos passes certos, Messi também fez quatro vezes mais (48 para 12) e teve ainda uma percentagem superior de duelos ganhos.

A verdade é que, no fim, foi o português da equipa orientada por Diego Simeone a festejar, com a vitória por 3-2 que valeu o apuramento para a final, agendada para domingo, ante o Real Madrid.