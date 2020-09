O Sporting pode voltar a defrontar os austríacos do LASK Linz na Liga Europa. Os leões estão em rota de colisão com os austríacos ou os eslovacos do Dunajska Streda no play-off de acesso à fase de grupos da competição.

Recorde-se que o Sporting mede ainda forças com os escoceses do Aberdeen a 24 de setembro em Alvalade, em jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Caso se apure para o play-off, a equipa leonina joga em casa, a 1 de outubro.

(artigo atualizado)