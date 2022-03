O Union Berlim bateu com reviravolta o St. Pauli (2-1) e qualificou-se para as meias-finais da Taça da Alemanha.



Após ter afastado o Borussia Dortmund, detentor do troféu, na ronda anterior, o emblema da Bundesliga2 ameaçou protagonizar nova surpresa quando se colocou na frente do marcador graças a um golo de Daniel-Kofi Kyereh (21m).

Contudo, no último minuto da primeira parte, Sheraldo Becker aproveitou um erro defensivo da equipa de Hamburgo para empatar, com Andreas Voglsammer a colocar o conjunto da Bundesliga nas meias-finais, aos 75.

O Union Berlim está pela segunda vez nas meias-finais da Taça da Alemanha, 21 anos depois de ter sido finalista vencido.