O Arminia Bielefeld, com o defesa português Guilherme Ramos a titular, perdeu na tarde deste sábado ante o Bayer Leverkusen, na BayArena, por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato germânico.

Com Guilherme Ramos em campo nos 90 e poucos minutos, o Bayer construiu o triunfo com golos de Lucas Alario (30m) e Moussa Diaby (57m e 81m) para manter o terceiro lugar, agora com 44 pontos. O Arminia segue com os mesmos 25 pontos e é 14.º na classificação.

Depois do triunfo do Hoffenheim na sexta-feira, o Friburgo resgatou o quarto lugar esta tarde, ainda que com os mesmos 40 pontos do Hoffenheim, ao vencer na receção ao Hertha Berlim por 3-0, com golos de Grifo (12m), Schade (83m) e Holer (86m).

Num dos jogos mais emocionantes da tarde, o Borussia Monchengladbach-Wolfsburgo, houve empate a dois golos, depois de os visitantes terem estado a vencer por 2-0. Wind (6m) e Bornauw (33m) adiantaram o Wolfsburgo, que viu Marcus Thuram reduzir perto do intervalo (42m). Na segunda parte, Lacroix foi expulso, deixando os visitantes com dez desde o minuto 70. Breel Embolo fez, depois, o 2-2 aos 82 minutos, num resultado que só não deu reviravolta porque o golo de Ginter que daria o 3-2 ao Borussia, à entrada para o tempo de compensação, foi anulado por falta.

Ainda esta tarde, o Union Berlim venceu por 3-1 na receção ao Mainz, descolando do adversário, que tinha os mesmos 34 pontos à partida para jogo. Haraguchi (8m), Becker (56m) e Awoniyi (75m) fizeram os golos da equipa da capital, que sofreu o 3-1 final aos 90 minutos, por Burgzorg.

O Greuther Fürth, último classificado, pontuou na receção ao Colónia, com um empate a uma bola. Kainz marcou para os visitantes aos 53 minutos e Griesbeck fez o 1-1 final aos 69 minutos.