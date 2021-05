Dois anos depois de ter anunciado o fim da carreira, Fernando Torres anunciou que vai voltar a jogar futebol.

«Só concebo a vida de uma forma: a jogar. Por isso decidi voltar. Esta sexta-feira comunicarei onde», escreveu El Niño Torres numa curta nota publicada no Instagram.

Fernando Torres pendurou as chuteiras no verão de 2019 e a última equipa da carreira foi o Sagan Tosu, do Japão.

Agora prepara-se para interromper a reforma aos 37 anos.