O Trabzonspor, clube onde joga o português João Pereira, viu confirmada esta quinta-feira, pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), a exclusão das competições europeias por duas épocas. Em causa está incumprimento de regras financeiras impostas pela UEFA.

«O TAS negou provimento ao recurso interposto pelo Trabzonspor contra a decisão proferida pelo Comité de Controle Financeiro de Clubes da UEFA e, como consequência, continua excluído de participar em competições de clubes da UEFA para as quais se qualifique nas temporadas de 2020/21 e 2021/22. Tendo considerado os escritos e as evidências apresentados por ambas as partes, o árbitro único responsável pelo caso concluiu que o Trabzonspor não alcançou o ponto de equilíbrio exigido para o ano fiscal de 2019 e, portanto, negou provimento ao recurso», referiu o TAS, no seu acórdão.

A resolução é conhecida menos de um dia depois de o Trabzonspor, que foi vice-campeão turco, ter conquistado a Taça.