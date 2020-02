21 anos depois, o Galatasaray voltou a vencer em casa do Fenerbahçe. 3-1 foi o resultado final de um dérbi quente, para a jornada 23 da liga turca, que contou com 12 cartões amarelos, três cartões vermelhos (incluindo um para um treinador), dois penáltis e, claro, quatro golos.

O Fenerbahçe até marcou primeiro. Foi Max Kruse, aos 21 minutos, na conversão de uma grande penalidade, a dar vantagem à formação da casa, mas o Galatasaray empatou aos 40 minutos por Ryan Donk.

Aos 80 minutos, de grande penalidade, Falcao fez o 1-2 e Henry Onyekuru já nos descontos, fez o 1-3 final, já quando Deniz Turuç tinha sido expulso por uma falta dura aos 84 minutos e Younes Belhanda tinha visto o segundo amarelo por protestos nesse lance.

O Galatasaray igualou o Trabzonspor, de João Pereira, na liderança da tabela.

It's a day to remember for Galatasaray fans! 🥳🇹🇷



In one of football's most passionate derbies, they won at rivals @Fenerbahce_EN for the first time in 21 years! 👏

📸@GalatasaraySK pic.twitter.com/ziMxwEsQgQ