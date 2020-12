Durante anos Ihsan e Mümtaz foram presença assídua no estádio do Fenerbahçe. Com camisolas e cachecóis e sem deixarem de mostrar apoio ao clube do coração, o casal parecia fazer já parte do estádio Estádio Sukru Saracoglu.

Em 2013, Mumtaz morreu, mas Ihsan não deixou de ir ao estádio. Embora sozinha fisicamente, continuou a tradição que tinha com o marido e ocupava o seu lugar na bancada a cada jogo, num gesto que sensibilizava o clube e os outros adeptos, habituados já a vê-los ali.

No início deste mês, também Ihsan faleceu, e o Fenerbahçe quis fazer uma homenagem a dois dos adeptos mais incondicionais, mostrando-lhes que não esquece quem por tantos anos ocupou aquelas cadeiras.

Veja a homenagem no vídeo abaixo: