O Shakhtar Donetsk, primeiro adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, goleou fora o «lanterna vermelha» Minaj por 4-1, em jogo da 6.ª jornada da Liga ucraniana.

Matviienko (37m), Kaschuk (60m), Sudakov (66m) e Viunnyk (79m) assinaram os golos do Shakhtar. Gunichev, aos 72 minutos, marcou o único golo da equipa da casa.

O Shakhtar está no primeiro lugar do campeonato com 14 pontos.

A equipa ucraniana recebe o FC Porto a 19 de setembro num jogo que será realizado em Hamburgo, na Alemanha. O segundo jogo, em Portugal, está marcado para 13 de dezembro.