Com o final da época a aproximar-se, há vários craques que terminam contrato e podem ser contratados sem quaisquer custos para os fãs do modo carreira do FIFA20.



Há jogadores para todas as posições e com overall elevado, embora a tendência seja que este diminua nas restantes temporadas. O Maisfutebol elaborou uma lista com os dez melhores jogadores do videojogo que estão em final de contrato.



Alguns dos melhores médios ofensivos do jogo fazem parte da lista,. Há ainda três centrais de bom nível e dois avançados, além de um lateral-esquerdo.



Entretanto alguns dos jogadores enumerados já renovaram contrato com os respetivos clubes. No entanto, a EA rege-se pelos vínculos que estes tinham com os emblemas aquando do lançamento do FIFA20.



Veja a lista na galeria associada ao artigo.