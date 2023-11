George Chigova, ex-internacional pelo Zimbabué, faleceu, esta quarta-feira.



O antigo guarda-redes foi encontrado sem vida na sua casa, na África do Sul. Tinha 32 anos. Há quatro meses, Chigova tinha sofrido um ataque cardíaco e interrompido a carreira.



A Federação de Futebol do Zimbabué (ZIFA) bem como o Supersport United, último clube onde o guardião jogou, já emitiram notas de pesar.



«A Federação de Futebol do Zimbabué lamenta o falecimento do antigo guarda-redes George Chigova. Chigova, cuja alcunha era Jojola, desempenhou um papel fundamental no futebol do país, representando a seleção em vários torneios internacionais, incluindo a Taça das Nações Africanas em 2019. A sua morte repentina deixou um vazio no coração dos adeptos de futebol e da comunidade desportiva do Zimbabué. Enviamos as mais sinceras condolências à família, amigos e antigos companheiros neste período difícil. A contribuição de Chigova para o futebol do país não será esquecida», lê-se na nota da ZIFA.