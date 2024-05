A Atalanta foi a casa da Salernitana vencer por 2-1, num jogo a contar para a 35.ª jornada da Liga Italiana.

Sem qualquer vitória em 2024, a equipa da casa até se conseguiu adiantar no marcador aos 18 minutos, através do jovem francês Loum Tchaouna. Dentro da área, não deu hipótese ao guardião da equipa de Bérgamo e fez assim o 1-0.

Só que a vantagem da Salernitana durou até aos 57 minutos, altura em que o «carrasco» do Sporting na Liga Europa chegou ao empate pelo suspeito do costume.

Um excelente lance coletivo dos visitantes terminou com a assistência de Pasalic para o desvio certeiro de Scamacca.

Seis minutos depois, cambalhota no marcador e repleta de magia. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para a entrada da área, onde apareceu Koopmeiners que desferiu um grande remate, sem hipóteses para o guarda-redes da Salernitana.

Com este resultado, a Atalanta sobe ao quinto lugar do campeonato (com menos um jogo que a Roma, sexta classificada), o último que garante a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. A Salernitana ocupa o último lugar e já viu garantida a descida de divisão.

No outro jogo do dia, a Udinese (com o português João Ferreira de início) e o Nápoles (Mário Rui não saiu do banco de suplentes) não foram além de um empate a um golo.

Uma primeira parte sem qualquer remate enquadrado com a baliza levou os jogadores até aos balneários com o nulo no marcador, que só se alterou aos 51 minutos, através de Victor Osimhen.

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, os visitantes acabaram por levar com um balde de água fria já no período de compensação do segundo tempo.

Isaac Success recebeu a bola dentro da área e rematou para o fundo da baliza, levando assim à loucura os milhares de adeptos que marcaram presença no «Stadio Friuli», em Udine.

Desta forma, o Nápoles assumiu à condição o oitavo posto do campeonato, com 51 pontos, mais um (mas com mais um jogo) do que a Fiorentina. Quanto à Udinese está no 18.º lugar e a dois pontos de sair da zona de despromoção.