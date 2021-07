Gianluigi Donnarumma, eleito melhor jogador do Euro2020, apontado ao Paris Saint-Germain, escreveu uma longa e sentida mensagem dirigida ao Milan, com quem está a acabar contrato. Uma mensagem em que o jovem guarda-redes faz uma declaração de amor ao clube e anuncia uma difícil despedida.

«Algumas escolhas são difíceis, mas fazem parte do crescimento do homem. Cheguei ao Milan quando era pouco mais do que uma criança e durante oito anos usei essa camisa com orgulho. Lutámos, sofremos, vencemos, chorámos e fomos felizes, junto com meus companheiros, treinadores, todos aqueles que fizeram e fazem parte do clube, juntamente com os nossos adeptos que são parte integrante daquilo que é uma família há muitos anos», começou por escrever o guarda-redes na sua conta pessoa no Instagram.

Depois, o adeus. «Com a camisola rossonera também alcancei marcos pessoais importantes, como a estreia aos 16 anos na Série A. Vivi anos extraordinários que jamais esquecerei. Chegou a hora de dizer adeus, decisão que não foi fácil, aliás, e certamente um post não é suficiente para explicá-la, ou talvez nem possa ser explicada porque os sentimentos mais profundos dificilmente se traduzem em palavras. O que posso dizer é que às vezes é correto optar por mudar, para enfrentar novos desafios, para crescer, para ficar mais completo», prosseguiu.

E uma declaração de amor. «Todos os rossoneri que conheci, do primeiro ao último dia, ficarão para sempre no meu coração como uma parte importante e, sim, fundamental da trajetória de vida que me fez ser quem sou. Desejo ao Milan todos os sucessos possíveis e faço-o de coração, pelo carinho que me liga a estas cores, um sentimento que a distância e o tempo não podem apagar», escreveu ainda.