Rafael Leão deu conta do estado de espírito do plantel do Milan a poucas horas do dérbi com o Inter. Numa curta entrevista ao canal de televisão do clube, o internacional português garante que, apesar das bancadas vazias, devido à pandemia da covid-19, a equipa sente o apoio dos adeptos.

Cerca de três centenas de adeptos até foram autorizados a assistir ao treino dos rossoneri este sábado, mas no domingo, as bancadas de San Siro vão estar vazias. «O San Siro fica melhor com os adeptos, mas eles fazem-se ouvir nas mensagens nas redes sociais. Quando chegamos ao estádio eles estão lá do nosso lado: os adeptos são fundamentais», contou o jovem avançado.

O Inter é líder com 50 pontos, apenas mais um do que o Milan. «É um jogo para ser jogado com o coração e a cabeça equilibrados para defender a nossa camisola. Sempre foi um jogo muito bom», comentou.

Quanto ao contributo pessoal que Rafael Leão pode dar ao dérbi: «Há jogos em que tecnicamente as coisas não te saem bem, mas penso sempre em dar o meu melhor pela equipa e por esta camisola, faço sempre o melhor possível», garantiu.

Um jogo que pode inverter as posições dos dois emblemas e lançar o Milan para a conquista do scudetto. «Sabemos a importância deste jogo. É um dérbi e queremos vencer, sempre respeitando o adversário, que tem grande qualidade. O campeonato é longo, são muitos jogos: jogamos sem pressão mas concentramo-nos no que temos que fazer para conseguir o melhor resultado possível», destacou ainda.