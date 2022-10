O Milan conseguiu esta noite a terceira vitória consecutiva na Serie A, ao triunfar na deslocação ao terreno do Hellas Verona, por 2-1.

Os rossoneri abriram o marcador logo aos nove minutos: Rafael Leão correu na esquerda, cruzou para o centro da área e Miguel Veloso, infeliz, acabou por fazer um autogolo.

A reação da equipa da casa, no entanto, não tardou. Surgiu dez minutos depois, por intermédio de Koray Gunter, após uma assistência de Fabio Depaoli.

O campeão italiano demorou a responder, mas respondeu. Foi a nove minutos dos 90 que Tonali fez o 2-1 final, assistido por Ante Rebic.

Decorridas dez jornadas da Serie A, o Milan está no terceiro lugar da tabela classificativa, a três pontos do líder Nápoles. O Hellas Verona está nos lugares de descida, com apenas cinco pontos.