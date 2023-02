A Lazio isolou-se esta segunda-feira no último lugar de acesso à Liga dos Campeões, ao empatar em casa do Hellas Verona (1-1), em jogo da 21.ª jornada da Serie A.

Luís Maximiano foi suplente na equipa romana e viu Pedro abrir o marcador em cima do intervalo, com um golaço de pé esquerdo.

No início da segunda parte, no entanto, o Verona empatou: foi aos 51 minutos que Ngonge fez o 1-1 para a formação de Miguel Veloso – lesionado, não foi opção.

Com este resultado, a Lazio segue então no quarto lugar, com 38 pontos, menos do que a Roma, de José Mourinho, mas mais um do que Atalanta e Milan. O Verona continua em zona de despromoção, com 14 pontos.

Já o Monza, de Dany Mota, empatou na receção à Sampdoria, a duas bolas.

Gabbiadini deu vantagem ao clube visitante aos 12 minutos, antes de Petagna empatar aos 32m.

Pouco antes da hora de jogo, Gabbiadini bisou para o 2-1, mas o Monza conseguiu chegar ao empata ao cair do pano, ao minuto 90+9, fruto de um penálti convertido por Pessina.