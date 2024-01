O AC Milan anunciou, esta quarta-feira, o final do empréstimo de Matteo Gabbia ao Villarreal, informando que ambos os clubes chegaram a acordo para um retorno antecipado do defesa-central.

«O AC Milan confirma que foi alcançado um acordo para encerrar antecipadamente o período de empréstimo de Matteo Gabbia ao Villarreal. Com isso, o jogador voltará à equipa hoje (quarta-feira). Bem-vindo de volta, Matteo», pode ler-se no comunicado oficial, no site do clube.

O italiano regressa aos rossoneri para colmatar a ausência de diversos jogadores, devido a lesão, na equipa de Stefano Pioli.

Esta época, Matteo Gabbia fez 13 jogos ao serviço do Villarreal, não tendo assinado qualquer golo ou assistência. De recordar que o defesa chegou ao AC Milan em 2012/2013, na altura em escalões de formação, tendo registado também uma passagem pelo Lucchese, por empréstimo, em 2018/2019.