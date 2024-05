Alessandro Costacurta, antigo internacional italiano e histórico jogador do Milan, deixou rasgados elogios a Sérgio Conceição.

Em declarações à «Sky Sports», o agora comentador garantiu que o técnico do FC Porto podia ser uma boa opção para orientar os «rossoneri», tendo em conta que os adeptos querem «sonhar com algo mais».

«Não percebo o interesse em Paulo Fonseca. Já Sérgio Conceição ainda percebo, tendo em conta o que o FC Porto fez diante do Arsenal, a equipa que melhor joga na Europa, atualmente. É um excelente treinador e alguém com capacidade para treinar o Milan», começou por referir.

«Moro em Milão, conheço muitos adeptos do Milan e eles querem sonhar. Acho que Lopetegui não os fez sonhar e existem alguns treinadores que fazem os adeptos sonhar e outros não. Existiram períodos, por exemplo no tempo de Berlusconi, em que o treinador não era tão importante porque as estrelas apareciam com muita frequência. Agora, essas estrelas não chegam e para mim a direção deve-se focar em alguém que as faça sonhar», concluiu Costacurta.