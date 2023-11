Rafael Leão abordou a relação com Zlatan Ibrahimovic e revelou uma característica curiosa do ídolo sueco do Milan.

«O Zlatan comigo era assim. Quando eu jogava bem, não me dizia nada. Só falava comigo quando eu jogava mal. Às vezes, dizia-me: "Rafa, tens de receber a bola assim para ires imediatamente para o golo. Com um talento desses não podes errar a receção da bola"», revelou o internacional português que foi companheiro de equipa de Ibrahimovic no Milan durante quatro temporadas.

Em declarações ao podcast 19F, onde partilhou estúdio com o avançado da Juventus Moise Kean, Leão revelou também jogador que Bennacer foi quem mais o ajudou no Milan: «Tenho uma ótima relação com ele. Ele é como um irmão para mim.»

Para além disso, o avançado ex-Sporting e Lille revelou um momento insólito que viveu num restaurante de Milão. «Estava com os meus amigos, prestes a sair do restaurante e encontrei um rapaz adepto do Milan que me perguntou: "Rafa, posso dar-te um beijo nos pés?" E a verdade é que deu mesmo!»