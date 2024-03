É mais um episódio, no mínimo caricato, protagonizado por Aurelio De Laurentiis, na véspera do jogo entre o Nápoles e o Barcelona, a contar para a segunda mão dos «quartos», da Liga dos Campeões.

Tudo aconteceu quando Matteo Politano prestava declarações à imprensa italiana e o presidente do clube decidiu interromper o momento. Pelas imagens captadas no interior do estádio, é possível ver que De Laurentiis puxa o jogador e acaba ainda por empurrar um operador de câmera, antes de ser levado para fora daquela zona.