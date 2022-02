A Roma empatou esta tarde com o Génova a zeros, em jogo da 24.ª jornada da Serie A que terminou de forma frenética.

Nicolò Zaniolo fez o Olímpico explodir de alegria em cima do minuto 90, quando disparou para o fundo das redes. Porém, o golo haveria de ser anulado, com recurso ao VAR, devido a um pisão de Tammy Abraham no início do lance.

Revertida a decisão, Zaniolo ainda haveria de ser expulso nos descontos, terminando ambas as equipas com menos um jogador em campo. O avançado italiano teria mesmo de ser agarrado por Mourinho já após o final da partida, quando tentava tirar satisfações do árbitro.

Rui Patrício e Sérgio Oliveira jogaram de início na equipa de José Mourinho, tendo o médio sido substituído aos 57m por El Shaarawy. A Roma esteve claramente por cima, mas acabou por não conseguir encontrar o caminho da baliza, mesmo após a expulsão de Ostigard, aos 68m.

Com este resultado, a Roma é neste momento 6.ª classificada com 39 pontos e 24 jogos disputados, enquanto o Génova é 19.º com 14 e está em zona de descida.

Resultados e classificação da Serie A