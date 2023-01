A Fiorentina anunciou a contratação do guarda-redes internacional italiano Salvatore Sirigu.

Sirigu estava ligado ao Nápoles desde o início da época, mas não chegou a realizar qualquer jogo pelo atual líder da Serie A, transferindo-se agora em definitivo para o emblema Viola.

O guardião de 36 anos ocupa a vaga deixada por Pierluigi Gollini, cujo empréstimo da Atalanta foi cancelado. No entanto, Gollini, também ele internacional por Itália (uma vez), não regressa a Bergamo: vai jogar no Nápoles (empréstimo com opção de compra), que substitui Sirigu com o jogador que foi substituído por ele na Fiorentina.