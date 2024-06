José Mourinho confirmou este sábado que quer ir para o Fenerbahçe, horas depois de o próprio clube turco ter anunciado que estava em negociações com o técnico português.

«Ainda não [está fechado], ainda não. Decidi que quero ir, mas ainda não está fechado, não posso confirmar oficialmente. Mas sim, quero ir», começou por dizer, à Sky Sports.

Mourinho foi depois questionado sobre as hipóteses do Fenerbahçe na Champions League da próxima época, prova na qual o emblema de Istambul terá de passar pelas pré-eliminatórias.

«Será difícil, porque teremos três rondas nas pré-eliminatórias e no caso do Fenerbahçe, oito jogadores estarão no Euro 2024 e não vão voltar das férias antes da primeira ronda. Por isso será difícil», disse.

«Mas gosto de desafios, por isso se for, vamos lutar para estar na Liga dos Campeões», concluiu.