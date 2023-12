Autor do golo que deu a vitória ao Barcelona no clássico com o Atlético Madrid, João Félix não se conteve nos festejos e até mandou um beijo para a zona da bancada onde estavam adeptos colchoneros algo que não agradou ao universo colchonero.

«Como estão os adeptos do Atlético? Muito zangados, para ser sincero. Não entendemos a atitude deste jogador, é um mal-agradecido. Mordeu a mão que lhe deu de comer, porque continua a pertencer ao Atlético Madrid. Foi nosso jogador e quando vestiu a nossa camisola recebeu o nosso apoio», criticou Aberto García, porta-voz da União Internacional das Claques do Atlético Madrid.

«Não entendemos esta atitude. Criou um ambiente hostil para quando voltar ao Metropolitano. E os adeptos não querem voltar a vê-lo com a camisola do clube, porque ele não compreende o clube, não entende os valores do clube e não merece estar neste clube», acrescentou em declarações ao El Larguero, da Cadena Ser.

O representante das claques disse ainda que o que Félix fez não será perdoado e muito menos esquecido e disse o que faria caso uma transferência do Atlético para o Barcelona dependesse do aval dele. «Como ele quer estar no Barça, eu transferia-o para outro clube. Dir-lhe-ia: 'Para o Barça não. Como é o clube da tua vida desde que eras miúdo, agora não vais para o Barça.'»