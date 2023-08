João Félix, avançado português do Atlético de Madrid, foi incluído por Diego Simeone nos convocados para o embate frente ao Rayo Vallecano, onde milita o ex-FC Porto Falcao, agendado para esta segunda-feira, pelas 20.30 horas, em Vallecas.

Recorde-se que João Félix já mostrou que pretende sair do clube colchonero, tendo inclusivamente declarado que pretende ir para o Barcelona. Pelo meio também foi colocado a treinar com os juniores do clube.

De fora das escolhas de Simeone ficaram os lesionados Reinildo, Koke, Lemar e Gimenez.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Grbic, Oblak e Gomis;

Defesas: Azpilicueta, Soyuncu, Savic, Molina, Javi Galán, Mario Hermoso e Kostis;

Médios: Rodrigo de Paul, Saúl, Samuel Lino, Llorente, Witsel, Carrasco, Pablo Barrios e Rodrigo Riquelme;

Avançados: Griezmann, Memphis, Correa, Morata e Joao Félix.