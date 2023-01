João Félix celebrou a passagem de ano em Madrid, a par de vários antigos colegas de equipa da formação do Benfica. A companheira Margarida Corceiro e o irmão Hugo, que representa o clube encarnado, também participaram nos festejos na capital espanhola.

Yuri Ribeiro (Légia Varsóvia), Nuno Santos (Charlotte FC), Miguel Nóbrega (Rio Ave) e Pedro Martelo (Belenenses) foram alguns dos antigos colegas de João Félix no Benfica a entrarem em 2023 na companhia do atual jogador do At. Madrid.

A atriz Margarida Corceiro e a cantora April Ivy, ex-namorada de Rúben Dias, também participaram na celebração.