João Paulo Correia vai ser o novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto do XXIII Governo, segundo a lista publicada este domingo, sucedendo a João Paulo Rebelo.

O presidente da Junta da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, era até aqui vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista.

Nascido em 1976 e licenciado em Organização e Gestão de Empresas, o gestor presidiu ao Clube de Futebol de Oliveira do Douro entre 2012 e 2018.

A secretaria de Estado da Juventude e do Desporto vai sair da tutela da Educação para passar a integrar o ministério dos Assuntos Parlamentares, que vai ser liderado por Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS.