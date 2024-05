No primeiro dia de visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a França, Emmanuel Macron anunciou o apoio dos dois países a uma trégua olímpica abrangendo todos os conflitos durante os próximos Jogos de Paris.

«A trégua olímpica poderá ser uma ocasião para trabalhar em soluções duradouras no pleno respeito do direito internacional», afirmou o Presidente francês.

A facilitação de vistos a chineses e possíveis acordos sobre conhaque foram outros temas em cima da mesa de negociações.

Os Jogos Olímpicos decorrerão em Paris entre julho e agosto. São esperados cerca de 16 milhões de visitantes.

Commerce et accès au marché, concurrence équitable et investissement, situations en Ukraine et au Moyen-Orient : la relation entre la Chine et l’Europe, la coordination entre nous, est décisive. pic.twitter.com/hi0c3Tx2iB